Gavi, seis partidos con el Barça le valen para llegar a la selección española absoluta con 17 años

No hay lista de convocados de Luis Enrique que no guarde una sorpresa, y en este caso ha sido la correspondiente a la Final Four de la UEFA Nations League la que ha dejado su sello, especialmente en dos jugadores que, por edad, bien podrían haber estado en el equipo de Luis de la Fuente que dio después.

El seleccionador absoluto ha llamado a Yeremi Pino y a Gavi, del Villarreal y el Barcelona respectivamente, y nacidos en 2002 y 2004. El primero tiene 18 años pero sobrada experiencia ya con el primer equipo del equipo castellonense: ha sido titular en varios encuentros, ha jugado tanto en Liga como en Champions y la Supercopa de Europa... Pese a su edad, ha mostrado una madurez absoluta y tiene totalmente convencido a Unai Emery ya desde la temporada pasada. Su buen hacer le habían convertido en un candidato serio para el Europeo sub21, que jugó en sustitución de Morey.

Mucho más sorprende la llamada de Gavi, que acaba de llegar al fútbol profesional como quien dice. Pablo Martín Páez Gavira (nacido en Los Palacios y Vilafranca en 2004) llegó al Barcelona en 2015, procedente del Betis con sólo 11 años. Apenas cinco años después ya está en el primer equipo. Las urgencias que atraviesa el conjunto culé le han convertido en uno de los nuevos clavos ardiendo a los que se agarraron los blaugrana para recuperar la ilusión, adelantando por el camino a Riqui Puig, el último proyecto de estrella fallido de la Masía.

👏 ¡Enhorabuena, Gavi, por tu primera convocatoria con la @SeFutbol con sólo 17 años y 56 días!



🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/12WhZKxWl9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 30, 2021

Con un juego que recuerda al de Iniesta o Xavi (o esas son los exagerados referentes que le han colocado), Gavi se ha ganado un puesto en los planes de Koeman. Este año ha disputado seis partidos, el último antes de la llamada de Luis Enrique el de la fatídica noche de Lisboa en la que el Barça cayó 3-0. Salió a la media hora de partido para sustituir a Gerard Piqué, que estaba con amarilla y se salvó de la roja por muy poco.

Según datos de Transfermarkt, Gavi ha jugado un total de 9 partidos profesionales: dos en la temporada 2020/21 y uno en la actual, en Segunda B y Primera RFEF respectivamente, además de los seis citados. Un total de 417 minutos en la élite, de los cuales 288 han sido este año en apenas un mes que han convencido a Luis Enrique para hacerle saltar tres pasos y pasar de la sub18 a la absoluta sin paso por la sub21 previo.

Las explicaciones de Luis Enrique

Tres preguntas respondió Luis Enrique en la rueda de prensa posterior, en la que explicó la llamada de Gavi. "Busco refrendar lo que he visto. Cuando lo ves en la tele a este nivel te sorprende este rendimiento. Le conozco desde hace tiempo y es uno de los jugadores de referencia de la cantera del Barça, y no tengo ninguna duda del rendimiento de futuro, pero para mi que jugadores que causan baja implica que puedo ver a otros. Con este calendario tan intenso puedo ver este tipo de jugadores", argumentó.

Sobre el juego de Gavi, el seleccionador apuntó que "es un jugador interior puro, muy al estilo Barça, muy interesante con balón y que tiene mucho que crecer. Aporta cosas con balón y sin balón que quiero verlo. Está muy bien verlo en sus equipos, pero yo quiero ver su respuesta en el contexto selección".