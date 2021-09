Muere el padre de André Agassi, el tirano que le obligó a ser jugador de tenis desde que tenía 2 años

El extenista estadounidense André Agassi ha recibido la noticia de la muerte de su padre Emmanuel a los 90 años, una de las personas más importantes de su vida y con una trayectoria vital marcada por su fracaso como deportista.

Emmanuel 'Mike' Agassi nació con el nombre de Emanoul Aghassian, ya que es de origen irano-armenio. Tras empezar a jugar al tenis, se pasó al boxeo y llegó a representar a Irán en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y de Helsinki 1952, perdiendo en ambos casos en primera ronda. En la cita británica, de hecho, lo hizo con el español Álvaro Vicente.

Después de su experiencia como deportista profesional, se mudó a Chicago junto a su hermano, se cambió el nombre por el de Mike y poco después conoció a Elizabeth Dudley, con la que se casaría y tendría cuatro hijos. El más conocido, André, fue víctima de la dureza de sus métodos de entrenamiento.

Hijos como cobayas para André

Su falta de talento como deportista de élite se tradujo en una frustración que volcó sobre su hijo menor, con el que se obsesionó para convertirle en un jugador de tenis de élite. Lo consiguió, pero a costa de maltratar a sus otros hijos y al propio jugador. A Rita, Philip y Tami les consideraba "cobayas" en el día a día de André; a él le ataba una raqueta a la muñeca cuando apenas tenía 2 o 3 años para que aprendiera a golpear la pelota antes incluso de hablar o andar en condiciones.

En su autobiografía, 'Open', el que luego fuera número 1 del mundo de la ATP calificó a su padre como un "tirano" que le obligó a meterse en un deporte que no le gustaba nada. "Odiaba el tenis, sí. Y lo odiaba porque nunca fue mi elección. Primero, mi padre me lo impuso, horas y horas de tenis; después, hizo que me mandaran lejos de mi casa", afirma en el libro.

André Agassi asegura que su padre incluso le dio drogas para mejorar su rendimiento, arriesgando no solo un posible positivo en dopaje sino también su salud.