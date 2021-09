El discurso de Cristiano Ronaldo que contagió su pasión por ganar a la plantilla del United

Cristiano Ronaldo transmite su pasión y su determinación por cada equipo al que llega, esta vez ha sido el turno para sus compañeros del Manchester United quienes ya le han erigido como líder en el vestuario, y más después de su doblete en su debut ante el Newcastle.

El diario británico The Sun desveló el discurso que realizó el portugués antes del partido del pasado sábado, sus palabras motivaron a la plantilla ‘red devil’ para ganar por 4-1 al conjunto del nordeste de Inglaterra además de pedirles esfuerzo y compromiso para el único objetivo que tiene Cristiano esta temporada: ganar.

Una fuente dentro del Machester United desveló a The Sun las palabras del astro de Madeira. "El discurso de Ronaldo fue muy poderoso y edificante. Todo el grupo de jugadores y el cuerpo técnico escucharon en silencio. Les dijo a sus compañeros: 'He vuelto al Manchester United por dos razones. La primera es porque amo al club. La segunda es que me encanta la mentalidad ganadora que se respira en las filas de este equipo'".

Cristiano ha regresado al club en el que se convirtió en una estrella, y mostró el amor que le profesa al Manchester United. "No he vuelto para ser una cheerleader. Si queréis triunfar, necesito que améis a este club de todo corazón. Tenéis que comer, dormir y luchar por este club. Juguéis o no juguéis, tenéis que apoyar a vuestros compañeros y dar siempre el 100% por el club".

Por último, Cristiano les pidió una última cosa. "Estoy aquí para ganar y nada más. Ganar nos trae felicidad. Quiero ser feliz, ¿verdad?. Todos ustedes son jugadores increíbles y creo en vosotros, de lo contrario no habría regresado".