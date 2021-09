La selección de Suecia cancela su concentración en Catar como protesta por los derechos humanos

La selección de Suecia no celebrará su concentración anual de enero en Doha porque los clubes del país se oponen a la elección de Catar, sede de la Copa del Mundo 2022 que ha sido criticada por cuestiones de derechos humanos. La federación explicó este miércoles que buscará un lugar alternativo y que al mismo tiempo continuará presionando por los derechos humanos y la situación de los trabajadores migrantes en Catar.

En este sentido, detalló que existe "una opinión unánime" entre los clubes "de que la concentración no debería tener lugar en Doha en los próximos años". "Es obvio que hay una opinión unánime en los clubes de que no se haga una concentración en Qatar. Como todo se basa en un entendimiento con ellos, buscaremos otras alternativas. Lo que está claro es que la gira de enero no será en Qatar", dijo el secretario general de la federación, Hakan Sjostrand.

Por su parte, la Asociación de Clubes Profesionales, que agrupa a los 32 equipos de la Primera y Segunda divisiones suecas, mostró ayer su oposición a la idea, calificada de "estupidez" por Robert Falck, presidente del AIK, uno de los clubes más poderosos del país.

Por su parte, Catar ha sido objeto de críticas por el trato y las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes. Las organizaciones de derechos humanos han hablado de avances, pero añadiendo que es necesario hacer más.

El periódico británico The Guardian informó en febrero de que 6.500 trabajadores de cinco naciones asiáticas han muerto en Catar desde que la nación recibió la organización de la Copa del Mundo en 2010, mientras que el país árabe defiende que esa cifra se reduce a 37 fallecidos.

La federación sueca ha celebrado esta concentración, que está fuera de las 'ventanas' oficiales de selecciones nacionales, desde 2019, únicamente con jugadores de ligas escandinavas, aprovechando el parón invernal que se lleva a cabo en estas fechas.