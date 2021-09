Luis Enrique recrimina a la prensa después del episodio de la peineta al aficionado en el partido de Suecia

La derrota contra Suecia ha colocado a la selección española de fútbol en una situación más complicada de lo previsto para la clasificación del Mundial de Catar. Aunque el camino no es tan complejo como para quedarse fuera, la imagen mostrada no fue la mejor, ni mucho menos.

El propio Luis Enrique se mostró muy descontento con lo visto, y su enfado cristalizó en la reacción a un grito de un aficionado que le mandó "para casa" después del encuentro en tierras suecas. El seleccionador le dedicó una peineta, un gesto que puede costarle incluso una sanción, de la que ha hablado en la rueda de prensa previa al encuentro con Georgia.

El asturiano ha devuelto la pelota a los periodistas. Sin negar que hiciera ese gesto, les recriminó que estén más encima de él y no del aficionado que lo provocó. "Es curioso que estéis más preocupados de mi gesto y no de la violencia verbal que lo provocan y que no lo condenéis, pero estoy acostumbrado a ello", recriminó. La relación con los periodistas es, cuando menos, distante, algo que Luis Enrique agradece.

Cuestionado sobre su futuro, el técnico apuntó que está cómodo con esta distancia con los medios. "No tengo representante, tengo a mi asesor que con los informes que me hace la prensa, siento ese cariño, estoy más que acostumbrado. No os doy lo que os gustaría que os diera y ya sabéis lo que vosotros podéis esperar a mi. En el último año no he recibido ni una llamada de un periodista y eso me demuestra como estamos, pero que todo siga así", deseó.

Sobre el futuro de la selección, pese al tropezón ante Suecia, Luis Enrique no pierde la moral. "Estoy más optimista, pero como he dicho no depende de nosotros pasar como primeros en noviembre. Llegar a Catar tiene varias vertientes y miramos todo desde el punto de vista positiva y si miramos la trayectoria en los dos últimos campeonatos, España e Italia son las únicas que han estado entre los cuatro primeros. Aunque no hayamos ganado todo, estoy satisfecho aunque todo es mejorable y cualquier dato que demos siempre se pueden ser mejores", consideró.