Carlos Alcaraz abandona lesionado en cuartos de final del US Open: "Me voy muy feliz"

El canadiense Felix Auger-Aliassime, duodécimo cabeza de serie, pasó este martes a las semifinales del US Open al vencer por 6-3, 3-1 y retirada del adolescente español Carlos Alcaraz, que tuvo que abandonar el partido por lesión.

Con el 2-1, en el segundo set, y el saque en poder de Auger Aliassime, Alcaraz ha pedido la presencia del fisio del torneo al sentir molestias en el aductor. Luego ha querido seguir, pero con el marcador en 3-1 a favor del tenista canadiense, Alcaraz, de 18 años, muy exigido en los dos partidos anteriores, que los llevó a cinco sets, no pudo continuar en el partido y se retiró cuando buscaba sus primeras semifinales de un Grand Slam en lo que era su debut en el Abierto.

Alcaraz no pudo seguir y tuvo que decir adiós a un Abierto en el que ya hizo historia a pesar de la retirada, envuelto en una gran ovación por parte de los aficionados neoyorquinos que llenaban la pista central Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows.

"Me voy muy feliz de haber llegado a cuartos, pero no cambiado"

Alcaraz explicó que la experiencia vivida ha sido única, especialmente por lo que logró en el apartado deportivo y por todo el apoyo que recibió de los aficionados locales. "Me he sentido muy arropado durante toda la semana por el público, yo creo que ha sido un factor fundamental en mí, que sin ello no podría haber llegado tan lejos", confesó. "Desde el primer partido todo fue apoyo y eso es una experiencia única".

Pero para nada se iba de Flushing Meadows como un jugador diferente o que vaya a cambiar su trayectoria profesional en cuanto a los enfoques y objetivos que tiene establecidos junto al grupo de trabajo. "Puede decir que me voy muy contento, pero no cambiado", reiteró Alcaraz. "Lo he dicho ya muchas veces, la experiencia vivida en este torneo me ha hecho madurar mucho. He adquirido mucha experiencia de de cara a los siguientes torneos, pero yo creo que voy a seguir siendo el mismo chico, el mismo jugador".

"La verdad es bueno que te digan cosas positivas porque vas por el camino acertado, estás haciendo las cosas bien, pero más allá de ese reconocimiento, no le doy más importancia", explicó Alcaraz .

En cuanto al próximo calendario, Alcaraz dijo que primero descansaría, lógicamente sería examinado por los doctores, y el función de lo que determinen en cuanto a la lesión establecerá el futuro calendario.