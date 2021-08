Antoine Griezmann volverá a vestir de rojiblanco. El Atlético de Madrid y el Barça han acordado la cesión del jugador francés y regresa a la que fue su casa durante cinco temporadas. El acuerdo es por una temporada prorrogable a otra.

Pone fin así a su etapa de dos años en el Barça; un periodo en el que el delantero francés no ha conseguido brillar a la altura de lo que se esperaba de él. Pese a los 35 goles cosechados en 102 partidos con la elástica azulgrana, Griezmann no se ha erigido en la gran estrella que esperaba en can Barça.

Una salida que se produjo después de la marcha de Saúl al Chelsea, también en calidad de cedido. El adiós del centrocampista favoreció la vuelta de Griezmann y, asimismo, el cambio de Luuk De Jong del Sevilla por el FC Barcelona, como recambio para el francés.

Griezmann, de vuelta en 'casa'

Vuelve así al Atlético de Madrid, donde pasó sus mayores días de gloria durante cinco temporadas, logrando como rojiblanco 133 goles en 257 partidos y una Europa League.

Sin embargo, su salida del Atlético no fue la más agradable para la afición, después de un año de tiras y aflojas dejando entrever su interés en marcharse al Barça, llegando a protagonizar un documental para anunciar su decisión que no gustó a un amplio sector de la grada pese a que optó por permanecer en el Atlético un año más antes de irse al Barça.

Ahora, tiene ante sí la gran oportunidad de reconquistar a una afición que tuvo en el francés a uno de sus máximos ídolos y que llenó de goles las tardes en el Metropolitano.