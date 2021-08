Piqué le confiesa a Ibai su opinión sobre el fichaje de Mbappé por el Real Madrid: "Puedes esperar de todo de tito Floren"

Gerard Piqué no podía faltar en la retransmisión del Reims - PSG en el twitch de Ibai Llanos. No en vano, él ha comprado los derechos de retransmisión de la Ligue 1 para las próximas tres temporadas aprovechando la llegada de su buen amigo Leo Messi al PSG.

Durante la charla, Piqué no se mordió la lengua a la hora de dar su opinión acerca de un futbolista que quizá tenga que cubrir en el próximo Clásico: Kylian Mbappé. El delantero galo, titular en el encuentro junto a Neymar, está en medio de negociaciones con el Real Madrid, y Piqué tiene claro que puede acabar vistiendo de blanco.

"Tito Floren, estratégicamente siempre ha sido... y lo demostró con el movimiento de Luis Figo. Me dolió, pero es así. Puedes esperar de todo de Tito Floren", relató el capitán culé, que también tiene intereses en el PSG tanto en cuanto los derechos de la Ligue 1 se pueden revalorizar o devaluar en función de qué jugadores estén.

"A mi me huele que si Mbappé se va, Nasser (Al-Khelaifi, presidente del PSG) no le va a dejar irse si no tiene atado a alguien. Nuestro amigo Nasser va a estar ahí garantizando que va a haber estrellas en la liga francesa", opinó Piqué.

Después de que Ibai opinase que este iba a ser el último encuentro de Mbappé antes de fichar "por el mejor club del universo", Miguel Quintana le preguntó a Piqué que si ficharía a Messi para el Andorra, el club que preside. "Messi no entra por presupuesto. Habría mucha competencia", bromeó el defensa.