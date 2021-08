Vídeo | "No puedo respirar", la policía detiene a un jugador de la NBA con pistola 'taser' y la rodilla al cuello

Revuelo en Estados Unidos por la detención del jugador de los New Orleans Pelicans de la NBA Jaxson Hayes. El altercado se produjo el pasado 28 de julio, pero hasta ahora no había salido a la luz y la manera de proceder de los policías ha abierto un gran debate.

Según informa la NBC, los agentes acudieron al domicilio del jugador alertados por la llamada de la prima de su novia, quien aseguraba que Hayes se había puesto violento y su pareja estaba asustada.

En el vídeo difundido por varios medios se puede ver cómo el pívot, de 21 años, asegura que se trata de un error cuando los agentes acuden a su domicilio, pero en seguida tratan de reducirle de una forma que se ha puesto en entredicho.

En un momento dado, uno de los policías pone la rodilla en el cuello de Hayes, a lo que el jugador, asustado, responde con un "I can't breathe" ("No puedo respirar"), una frase que, no sólo describe la situación sino que se hizo lema antirracista a raíz de la muerte de George Floyd, que despertó el movimiento 'Black Lives Matter'.

Posteriormente, otro de los policías decide mantener al jugador quieto con una pistola eléctrica tipo táser mientras le repiten una y otra vez que no se resista. Hacia el final del vídeo se observa sangre en el codo y la camiseta de Hayes.

El procedimiento está siendo investigado mientras Hayes, relató su abogado, está tranquilo en casa entrenándose para preparar la próxima temporada.