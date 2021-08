Erling Haaland entra en juego en la recta final del mercado de fichajes: el "perfil ideal" para sustituir a Mbappé en el PSG

Tras un largo reinado en el fútbol mundial dominado por Cristiano Ronaldo y Leo Messi, prácticamente de manera paralela han llegado dos nuevas figuras que van a copar el trono del balompié en los próximos años, previsiblemente: Kylian Mbappé y Erling Haaland.

No es casual que la marcha de uno sólo pueda ser tapada con la de otro. Así lo consideran en el PSG, que miran ya en el mercado para invertir los 180 millones que ha presentado el Real Madrid como última oferta por su jugador franquicia. 'L'Equipe' apunta que el noruego cumple "el perfil ideal" para ser su sustituto, toda vez que tendrán que negociar a contrarreloj con un Borussia Dortmund que hasta el momento se ha cerrado en banda con la posible venta de su estrella.

La aportación futbolística del jugador es innegable: tiene gol, velocidad, visión de juego... Su conexión con Messi y Neymar puede hacer imparable al PSG, si es que no lo es ya.

El ínclito Mino Raiola es el representante de Haaland, por lo que la operación no será sencilla y menos con tan poco tiempo por delante. Por eso, apunta L'Equipe, quizá no sea para este año sino para el próximo, cuando las cenizas del volcán Mbappé hayan remitido. El problema es que para entonces no será el único pretendiente del noruego, ya que el Manchester City (que se ha quedado sin Kane y sin Cristiano) o incluso el propio Real Madrid se presentarán en la subasta

En buena medida, el futuro de Haaland depende de lo que pase con Mbappé. Si el francés abandona la disciplina del PSG este mismo verano, el conjunto galo ingresará una cantidad cercana a los 180 millones que bien pueden servir para fichar al delantero del Dortmund; si no, en cualquier caso Mbappé se irá y tendrán que cubrir ese puesto... aunque tengan que tirar de los fondos del Emir para hacerse con los servicios de un sustituto.