Ángel Martín avanza el último fichaje del Elche con su particular estilo: "Va a haber un 'announce'"

Se ha convertido en uno de los imprescindibles de cada mañana en las redes sociales: el informativo de Ángel Martín. El cómico condensa en menos de dos minutos y 20 segundos la actualidad del día con su particular toque y retranca y, conscientes de ello, en el Elche le han llamado para darle más bombo a uno de sus últimos fichajes.

A media mañana de este lunes, en el twitter del conjunto ilicitano apareció el presentador para hacer un "avance especial de deportes". "Me ha llegado una información especial y es que el Elche va a fichar a alguien. Va a haber un 'announce', que es lo que se dice. No es relleno, porque hay ojitos", bromea, antes de admitir que no sabe imitar ese emoticono.

El deporte no suele formar parte de los temas predilectos del informativo de Martín, y no ha dejado pasar la oportunidad de recordarlo en el mismo vídeo. "Como noticia... va a fichar a alguien... Pues espero que sea importante, porque me habéis molestado para esta mierda... Pero bueno, que va a haber 'announce'", remata.

Horas después se confirmó el fichaje misterioso: Omar Mascarell. Procedente del Schalke 04, el mediocentro regresa a España después de cinco temporadas en la Bundesliga. Ha firmado por un año.

Canterano del Real Madrid, a sus 28 años aún tiene una buena progresión por delante y pretende ganar experiencia en España, ya que sólo ha jugado en la élite en el Sporting de Gijón y en Segunda División con el Castilla. Con el primer equipo del club blanco disputó un único partido, en la 2012-2013, sustituyendo a Mesut Ozil en un encuentro contra Osasuna.