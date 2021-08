El sueño imposible de Carlos Sainz: ser compañero de Fernando Alonso

Grandes amigos y rivales, Fernando Alonso y Carlos Sainz se tienen tanto cariño personal como respeto profesional. El veterano piloto asturiano y el cada vez más asentado madrileño se ayudan mutuamente cuando pueden, pero no olvidan que defienden colores diferentes.

En el caso del piloto de Ferrari esto le gustaría que cambiara. "No me importaría ser compañero de equipo de Fernando pero, dado que estamos en diferentes etapas de nuestras carreras y pilotamos para diferentes equipos, las posibilidades de que esto ocurra son escasas", admite en palabras para 'Auto Und Motor Sport'.

La labor de los compañeros es clave para el buen hacer de una escudería. Así se ve cómo, por ejemplo, en Mercedes sufren notablemente en su pelea con Red Bull, dado que el rendimiento de Valtteri Bottas dista mucho del que muestra Lewis Hamilton.

La diferencia de rendimiento en Ferrari no es tan alta. Charles Leclerc se ha encontrado en Carlos Sainz un rival duro, y prueba de ello es que el monegasco ha logrado un podio y el español dos en lo que va de campaña 2021.

La buena relación entre ambos hace que, de momento, en la Scuderia se respire un buen ambiente. "Charles es un buen tipo. Tenemos los mismos intereses y los mismos objetivos, por eso puedes tener buenas conversaciones con él y hacer deporte o jugar al ajedrez. No sólo es rápido, también muestra mucho respeto a sus compañeros", elogia Sainz sobre él.

En este sentido, para el español es clave tener una cierta amistad con el otro piloto del equipo. Ya lo demostró en McLaren con Lando Norris. "No me uno a un nuevo equipo con prejuicios o animosidad hacia mi compañero de equipo, sino que entro abiertamente. Es importante disfrutar el trabajo. Cuando lo disfruto, mi rendimiento es mejor. ¿Pelearme con mi compañero? ¿Por qué iba a hacerlo? Eso no me hace ningún bien. Todo va mejor cuando puedes reírte y bromear. Si trabajamos en la misma dirección, el ambiente en el equipo es mejor y progresamos más rápido", analiza.