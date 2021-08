Pedri tendrá, por fin, vacaciones tras 74 partidos... salvo que Luis Enrique decida lo contrario

Llegaron las merecidas vacaciones de Pedri, más de un año después de que se incorporase a la pretemporada del Barça en verano de 2020. Ni él ni nadie pensó que en su primer año se convertiría en titular indiscutible de la medular azulgrana y de la selección española y que terminaría con 73 partidos el curso 2020/2021.

Tras el cierre de la campaña con los Juegos Olímpicos, Pedri pudo irse unas semanas de vacaciones, como querría cualquier chico de 18 años, pero decidió sumarse directamente al trabajo con el resto de la plantilla barcelonista. No solo eso, sino que el pasado fin de semana ya volvió a iniciar su contador de partidos de esta temporada en el debut liguero contra la Real Sociedad.

Sin embargo, Pedri podrá, por fin, tomarse unas semanas de descanso, como ha confirmado Ronald Koeman en rueda de prensa. El club le dará dos semanas al canario, después del partido contra el Athletic para el que ha sido convocado... salvo que Luis Enrique diga lo contrario.

"Hemos decidido que juegue mañana (en San Mamés) pero a partir del ahí le damos dos semanas de vacaciones para no entrar en el mes de noviembre y diciembre con muchos problemas físicos", explicó Koeman. No obstante, advirtió que la última palabra la tendrá Luis Enrique.

La selección española disputará tres partidos del 2 al 8 de septiembre, que coincidirán con el descanso que los azulgranas le darán a Pedri, por lo que queda en mano del seleccionador y la Federación darle ese respiro a Pedri. Koeman, que afirmó haber hablado ya con él, no quiso desvelar detalles al respecto.

"He hablado con Luis Enrique y son decisiones de ellos que no puedo explicar yo", declaró, dejando en interrogación si el canario podrá descansar finalmente o no. Sin embargo, el neerlandés termina insistiendo: "Nosotros le damos dos semanas de vacaciones porque lo necesita".

Koeman 'echa' a Pjanic y Umtiti

El entrenador azulgrana también fue preguntado por tres de los jugadores que no han entrado en la lista para los dos partidos de lo que va de liga y fue bastante claro con sus intenciones. Pjanic y Umtiti no cuentan mientras que espera mucho de Coutinho.

"Nos sobran jugadores. Si contamos a los que tenemos con lesiones, como Dembélé, Agüero, Mingueza y Ansu Fati, pues hay demasiados jugadores. Umtiti y Pjanic tienen muy complicado tener minutos, la decisión final es del jugador pero tienen una situación complicada, sí", sentenció.

"Philippe está fuera porque necesita una semana más de entrenar con el grupo antes de volver. Cuento con él, puede ser importante para el Barça", explicó, antes de afirmar que espera que el brasileño sea uno de los jugadores de los que espera que rellenen los goles de Messi.