Ernesto Valverde, exentrenador de FC Barcelona, Athletic y Valencia, fue el protagonista del programa 'El Día de Mañana' de ETB, en el que habló de su etapa en Can Barça, recuerdos y de su experiencia en el vestuario de la entidad blaugrana.

Valderde comentó que la oportunidad de entrenar al FC Barcelona fue única. "No dudé cuando me llamaron. Lo vi como una buena opción y una experiencia que tenía que saber lo que era. ¿Mi marcha? Sucedió y ya está..."

El ´Txingurri´ Valverde no quiso desvelar muchas cosas del vestuario blaugrana y más cuándo se le preguntó acerca de las ´broncas´ a Messi y a los pesos pesados del vestuario. "Esas cosas no se pueden decir, son parte del misterio. Está bien que sea así, es mejor que la gente no sepa cómo somos y que piensen que lo saben todo. Es mejor que no sepan la verdad".

A pesar de haber entrenado al FC Barcelona, Valverde confesó que el Athletic Club es dónde más a gusto se ha sentido entrenando. "Es donde más feliz he sido en todos los sentidos, y eso que ha habido momentos que no fueron las mejores épocas. A nivel de sensación de equipo, de pertenencia a un sitio, es difícil encontrar algo igual. Todo es a tu favor, todo es para ti y tú te identificas con todo".

Ernesto Valverde confesó que tras salir del FC Barcelona “necesitaba un tiempo de desconexión” y que solo volvería a entrenar si se le presentara un proyecto “estimulante o motivador”. Valverde aprovechó la entrevista para desvelar el origen de su mote: "Clemente tenía un barco que se llamaba Txingurri. Yo era el más joven del equipo y él me puso ese sobrenombre”.