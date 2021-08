El impresionante vídeo de Kilian Jornet en el que da un consejo para los ultratrails: "Lo principal es no caerse"

Pocos deportistas más arriesgados que Kilian Jornet en el mundo. El atleta de montaña no sólo es uno de los mejores en el ámbito de las carreras de ultra trail, sino que además ejerce una labor pedagógica fundamental para quienes quieren imitarle.

El último ejemplo lo ha dejado en un vídeo de un entrenamiento no apto para personas con vértigo. Jornet comparte unos 50 segundos con su cámara GoPro atada al cuerpo en los que se ve cómo corre a una cierta velocidad al borde del abismo, por un estrecho sendero de piedras en el que desafía el buen sentido y la seguridad.

En el mismo, se ve cómo no va andando ni mucho menos, sino que por su respiración se escucha perfectamente cómo está al máximo de pulsaciones y llevando al límite sus capacidades. "¿Tienes un sendero favorito?", se pregunta en el vídeo, que luego acompaña con una idea tan simple como útil. "Parece muy lógico, pero nunca está mal recordarlo: el principal consejo para correr al aire libre es no caerse. Y si no estás seguro de tus capacidades, no vayas".

Aprovechando la viralidad del tuit, Jornet ha acabado el hilo con una serie de consejos en los que los 'ultratrailers' pueden ayudar a la sostenibilidad medioambiental.