El FC Barcelona da un ultimátum a Umtiti y le amenaza con el despido si no acepta alguna oferta de otro equipo

La relación entre el FC Barcelona y Samuel Umtiti está llegando a un punto de no retorno. Según Sport, el club catalán no descarta rescindir el contrato del jugador de forma unilateral si éste no acepta alguna de las propuestas que tiene de la liga francesa.

La aportación de Umtiti no está a la altura de lo que se esperaba cuando el jugador llegó al Barça, pero éste pidió una última oportunidad de mostrar todo su potencial en pretemporada. El club lo aceptó, pero parece que Koeman no termina de contar con él y el FC Barcelona comunicó a Umtiti que estaba buscándole un nuevo destino. Esto no gustó al jugador, que se cerró en banda y se empeña en continuar en el equipo.

La postura de Umtiti no ha hecho gracia en el Barça y el club blaugrana ya ha dicho al jugador que si no acepta alguna de las ofertas que hay en las oficinas del equipo será despedido. Algo que el FC Barcelona ya hizo en el pasado con Matheus Fernandes. Según el medio catalán, Umtiti tiene una semana para tomar una decisión o se verá en la calle.