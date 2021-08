Discreta actuación española en el pentatlón que coronó al británico Choong como campeón

El español Aleix Heredia ha acabado en el puesto 23 de la prueba del pentatlón moderno. En esta última jornada de la competición se disputaban tres pruebas: natación 200m libres, saltos de obstáculos a caballo y tiro con pistola

El catalán comenzó esta jornada con buen pie tras finalizar en tercera posición (2:07.78) en su serie de los 200 metros libres de natación tras el japonés Iwamoto Shohei (2:03.75) y el chino Luo Shuai (2:04.08).

En la prueba de salto de obstáculos a caballo, Heredia a lomos del caballo 'Up to you' ha finalizado con el decimoquinto puesto con 286 puntos, los mismos puntos que también ha logrado el británico Joseph Choong.

La prueba de tiro con pistola ha decidido la competición. Heredia ha logrado un tiempo de 11:34.52, lejos del mexicano Duilio Carrillo que ha acabado la prueba con un tiempo de 11:31.68.

Heredia se ha quedado lejos de la lucha por las medallas. El catalán ha logrado 606 puntos, muy lejos del podio, en el que el checo Martin Vlach (670) se ha llevado el oro, el egipcio Elgendy (668) la plata y el surcoreano Jun el bronce.