Eusebio Cáceres se queda a tres centímetros de la medalla tras una gran actuación en la final de salto de longitud

El atleta alicantino Eusebio Cáceres firmó una gran actuación en la final de salto de longitud, en la que se quedó a las puertas de la medalla, culminando con un meritorio cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sólo un último salto del griego Tentoglou, que se hizo con el oro tras alcanzar los 8.41 metros, apartó a Cáceres del cajón, después de haber logrado el español su mejor marca de la temporada, con 8.18.

Tras un primer salto que le dejaba lejos de los puestos de cabeza, el de Onil fue de menos a más en la final, en la que permaneció en el tercer puesto hasta el final.

👏🏼 ¡DIPLOMA OLÍMPICO PARA @Eusebio_Caceres!



GRACIAS, por hacernos soñar, por hacernos volar, ¡cuarto en #Tokyo2020!



8.18 SB ➡️ Desde 2009 (excepto 2018 y 2020 lesionado), siempre ha acabado la temporada por encima de 8 metros 🙌🏼



#EspañaAtletismo #PasiónPorCompetir pic.twitter.com/JOrEUqI8dz — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) August 2, 2021

Sólo tres centímetros apartaron a Cáceres de la medalla de bronce, en el que es el segundo mejor resultado de un atleta español en salto de longitud en unos Juegos desde el bronce de Joan Lino en Atenas 2004.

"Es sencillo. Han sido mejores que yo. He dado lo que tenía”, comentó ante las cámaras de RTVE tras la final. "Estoy igual de contento que de decepcionado. Pero a mí esto me encanta. Me encanta competir. Me voy triste pero muy motivado porque sé que tengo muchísimo más. Soy muy cabezón y tengo muchísimas ganas", añadió el alicantino.

"Sigo hambriento, porque no me he comido nada", bromeó el atleta, que mostró sus intenciones de mejorar su papel en los Juegos de París 2024, a los que llegará con 32 años.