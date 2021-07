Críticas a Laurel Hubbard, primera deportista olímpica transgénero: "No me parece nada justo"

La deportista neozelandesa Lauren Hubbard, que será la primera deportista transgénero de la historia de los Juegos Olímpicos, se ha convertido en el centro de la polémica olímpica en los días previos al inicio de la competición. Voces autorizadas del deporte han criticado la ventaja de Hubbard por haber participado en campeonatos masculinos antes de ser mujer.

Durante las últimas horas, algunos nombres propios de la halterofilia no han dudado en denunciar esta situación públicamente. Entre ellas, su rival Anna Van Bellinghen: " Esta situación en particular es injusta para el deporte y los deportistas. Es una broma de mal gusto".

Estas declaraciones han sido secundadas por Constantino Iglesias, presidente de la Federación española de Halterofilia: "Sinceramente, no me parece nada justo. Hay que aceptar las normas del COI, pero es un tema que no está resuelto y que debe estudiarse en el futuro".

"Creo que es algo malo para estos Juegos. Después habrá reuniones para abordar y resolver este tema"

La polémica sobre la ventaja competitiva de Hubbard reside en que las condiciones físicas de la deportista suponen una ventaja de la que carecía cuando competía en categorías masculinas, según explica Constantino Iglesias: "Yo he visto competir a esta persona cuando lo hacía con los chicos. Seguramente no se hubiese clasificado para la prueba masculina y en cambio aquí tiene opciones de medalla".

Laurel se aísla de las críticas en la villa olímpica

Ante el aluvión de críticas, Hubbard ha decidido no abandonar la villa olímpica y no comparecer ante ningún medio. Frente a esta polémica, que estalló hace meses cuando arrebató la plaza olímpica a su compatriota Nimi Manumua, la haltera agradeció el apoyo de muchos neozelandeses en un comunicado emitido por el propio Comité Olímpico de Nueva Zelanda.