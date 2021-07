El Instagram de Jon Rahm, el campeón del mundo de golf que no podrá competir en los Juegos Olímpicos por Covid-19

Jon Rahm es, actualmente, el golfista profesional español número uno del mundo y, como tal, fue seleccionado para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021 para luchar por la medalla en esta disciplina, aunque finalmente no participará porque ha dado positivo en Covid-19.

Acumula un sinfín de participaciones y triunfos en numerosas competiciones nacionales e internacionales de golf, siendo la más reciente en el Abierto de Estados Unidos, donde consiguió hacerse con el trofeo, lo que le convirtió en el primer español en lograrlo.

El golfista ha pasado el Covid hace menos de un mes y ya tenía la vacuna de Janssen puesta cuando ha dado positivo por segunda vez y ha tenido que abandonar la idea de participar en los Juegos Olímpicos, por lo que será sustituido por Jorge Campillo.

El Instagram de Jon Rahm

El reconocido golfista de Vizcaya acumula en su cuenta de Instagram oficial, en estos momentos, casi 400.000 seguidores, con los que comparte numerosas fotografías relacionadas con su carrera en el mundo del golf.

De hecho, recientemente compartía una publicación junto a sus familiares para celebrar que había ganado su primer Major: "Si esto es un sueño, todavía no me he despertado, ¡estoy tan feliz de poder disfrutarlo con toda mi familia!", escribía en su post.

Así, además de poderle ver jugando al golf o entrenando en múltiples publicaciones, también comparte algunas fotos más personales, donde se le puede ver junto a su pequeño hijo, su mujer o junto a otros compañeros y deportistas.