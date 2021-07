La ausencia de Jon Rahm en los Juegos Olímpicos es, cuando menos, imprevista. Habiendo pasado el Covid hace menos de un mes y con la vacuna ya puesta (Janssen), su caso es de los que se pueden calificar de muy extraños.

Sea como fuese, el número 1 del golf mundial no estará en Tokio y deja a España sin una clarísima opción a medalla. Su puesto lo va a ocupar Jorge Campillo, pero obviamente no es lo mismo.

El propio Rahm ha enviado una reflexión en forma de escueta carta en sus redes sociales donde ha puesto el foco en un asunto: la pelea contra el Covid no ha acabado, ni mucho menos.

"He tenido la suerte de representar a mi país y ganar campeonatos en todo el mundo. Jugar en Tokio me habría dado la oportunidad de ganar una medalla para mi pais. Me hubiera encantado ser uno de los primeros medallistas españoles, pero el destino tiene otros planes para mí. Este es un gran recordatorio para todos nosotros de que todavía estamos en una pandemia, las cosas no han terminado y todavía tenemos que luchar juntos para superar esto lo mejor que podamos. Les deseo mucha suerte a todos los grandes atletas que representan a España en los Juegos de Tokio, los estaré observando y animando desde casa. Dios los bendiga".

Rahm no es el único golfista que iba a estar en Tokio 2020 que al final se ha quedado fuera por el Covid.

El estadounidense Bryson DeChambeau dio positivo justo antes de viajar a Japón (como el español) y se ha quedado fuera. Su puesto lo va a ocupar Patrick Reed, que se unirá a Justin Thomas, Xander Schauffele y Collin Morikawa, reciente campeón del British Open.