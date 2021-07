La Alianza contra el Borrado de Mujeres pide que las deportistas transgénero no participen en competiciones femeninas

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres (ACBM), plataforma que agrupa a cerca de 130 organizaciones de mujeres, ha puesto en marcha una campaña con la que pretende exigir que no se admita a personas nacidas varones en las competiciones deportivas femeninas, ya que advierten de que estos partirían con ventaja.

La plataforma feminista denuncia que en el Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la denominada 'ley trans', "se instaura la idea de que será el género sentido subjetivamente por cada cual lo que determine que una persona de sexo masculino pueda competir en el deporte femenino", en lugar de respetar el principio de que los deportes han de estar segregados por sexo.

"Hace muy poco más de un siglo, las mujeres no tenían derecho a competir profesionalmente. Actualmente la participación de las mujeres es considerablemente inferior a la de los varones. Esto no es casual, es consecuencia de sueldos más bajos, inversión inferior y un interés mediático ínfimo. A todo esto ahora debemos sumar la ventaja física evidente de sus contrincantes, contra la que, por mucho que entrenen y se esfuercen, las mujeres, evidentemente, no pueden competir", sostiene la plataforma.

Además, subrayan que en todos los países donde se está permitiendo la inclusión de varones autodeterminados como mujeres en las competiciones deportivas femeninas se está "arrebatando podios y medallas a las mujeres deportistas, menospreciando así su esfuerzo y su dedicación, que son sacrificados en aras de utilizar el deporte femenino para validar 'identidades' y privilegiar competitivamente a cualquiera que se autoidentifique como mujer".

"Las organizaciones de mujeres ya hemos documentado científicamente que las ventajas competitivas de los nacidos varones no desaparecen ni siquiera tras años de hormonación, dada su mayor densidad ósea, mayor capacidad pulmonar, mayor masa muscular, mayor tamaño y altura promedio", exponen.

En 2016, el Comité Olímpico Internacional (COI) eliminó la variable sexo e impuso como única condición que los nacidos como hombres que quieran competir con mujeres tengan un nivel de testosterona inferior a 10 nanogramos por mililitro de sangre en los 12 meses previos a la competición. Para ello, deben someterse a tratamientos con estrógenos que frenen la producción de testosterona, la hormona masculina.

Según recuerda la Alianza, este criterio ha sido puesto en cuestión por la doctora Joanna Harper (asesora transfemenina del COI) para quien "el límite de 10 nanomoles es claramente excesivo, ya que el 95% de las mujeres tienen un nivel de menos de 1.7". Según la Alianza, algunos han llamado a esto "dopaje de género".

"La mayor densidad ósea, mayor capacidad pulmonar, mayor masa muscular, mayor tamaño o altura promedio adquiridas durante el desarrollo como hombres no desaparecen ni se reducen con la sola disminución de los niveles de testosterona. Ignorar esto impide el juego limpio para las mujeres", concluye la plataforma feminista.

Por ello, la Alianza se ha dirigido por carta al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; a la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y secretario de Estado de Deporte, José Manuel Franco; y a los portavoces de la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso, para advertirles de las consecuencias que para la promoción y el futuro del deporte femenino tiene permitir que varones "que conservan toda su mayor densidad ósea, mayor capacidad ¡+pulmonar, mayor masa muscular, mayor tamaño o altura promedio", compitan contra mujeres.

La Alianza iniciará además una ronda de contactos con todas las Federaciones a fin de explicar las consecuencias de permitir la presencia de personas transgénero en competiciones femeninas. Asimismo, se reunirá con clubs y deportistas de élite para prevenirlas sobre las consecuencias que tendrá en sus carreras profesionales competir con esa desventaja.