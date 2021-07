El Real Madrid ficha a la deseada Nahikari García, la máxima goleadora histórica de la Real Sociedad

El mercado de fichajes en la Primera Iberdrola tiene al Real Madrid como gran protagonista. El conjunto blanco se ha hecho con los servicios de una de las grandes joyas del fútbol femenino español, la donostiarra Nahikari García.

La delantera ya estuvo a punto de recalar en Valdebebas la pasada campaña, pero la operación no se pudo cerrar porque estaba con contrato y desde el club blanco prefirieron esperar a que acabara su vinculación con la Real Sociedad. Ahora, la atacante de 24 años cumple su sueño de vestir la zamarra blanca, tal y como ha señalado en sus redes sociales: "Ilusionada y muy muy feliz de compartir sueños con vosotr@s. ¡Que empiece la aventura!"

La máxima goleadora de la historia de la sección femenina del club txuriurdin, con 104 tantos en 200 partidos disputados, se incorpora a un club que ya demostró esta pasada campaña que gol no es precisamente lo que le falta. El Real Madrid acabó subcampeón de la Primera Iberdrola gracias en parte a los 75 tantos que anotaron, sólo por detrás de los inalcanzables 167 del Barcelona.

Apenas han pasado unos días desde el final de la temporada 2020/21 y el Real Madrid es uno de los clubes más activos en el mercado de fichajes. Unos días después de confirmar la marcha de la sueca Sofia Jakobson (a la que le hicieron 'un Ramos', según su agente, ya que cuando fue a responder a su renovación le dijeron que ya no estaba vigente), han incorporado a Nahikari, amén de renovar a Lorena Navarro y a la insustituible Kosovare Asllani.

Rápida, con regate y buen disparo, García se incorpora con la vitola de gran realidad no sólo del fútbol español en general sino de la propia selección española, ya que su nombre es un fijo en cada convocatoria de Jorge Vilda. Se espera que no sea la única que se incorpore a las filas del Real Madrid este verano, ya que Esther González (ex del Atlético, actualmente en el Levante) o Caroline Moller Hansen (Inter de Milán) puedan llegar también.