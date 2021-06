Mark González, ex del Betis y la Real Sociedad, es víctima de una brutal paliza: "Aquí me matan"

El exjugador chileno Mark González, ha sido víctima de una dura paliza mientras paseaba cerca de su casa con su familia, por un cerro en la localidad chilena de Lo Barnechea, y terminó con una vértebra rota. Sin conocer realmente qué originó la pelea, un grupo de individuos le increparon, el ex de la Real Sociedad y del Betis ha desvelado en una entrevista que temió por su vida.

"Íbamos con mis dos hijos, Maura (su mujer) y unos amigos. Es todo cerca del condominio donde vivimos. Íbamos saliendo y escuchamos un balazo. No le dimos mucha importancia, pero en ese momento cuando íbamos entrando al cerro, una familia, con niños chicos y sus papás, nos dicen que tengamos cuidado porque andaban amenazando con balazos, que tenían que salir porque era una propiedad privada. Nos pareció raro porque siempre hacíamos el mismo paseo", comenzó explicando para 'El Deportivo'.

"Avanzamos 20 metros y nos increparon. Ahí nos empiezan a amenazar con unas piedras tremendas, yo nunca hice gesto de nada. Pensé 'aquí me matan con una piedra en la cabeza o no sé'", aseguró, añadiendo que "les echaban de manera súper agresiva". Fue entonces cuando llegó una cuarta persona cuando se desató la pelea, que comenzó esta misma.

Aca esta el video pic.twitter.com/2jxMIocmft — Andres sureda (@andres_sureda17) June 28, 2021

"Terminé con una fractura en la vértebra. Es una situación lamentable. Gracias a Dios no pasó a mayores porque ahora uno piensa en frío y podría haber pasado a mayores", comentó Gónzalez.

Del mismo modo, quiso contar el trauma que toda esta experiencia le ha supuesto a su familia. "Mi hijita no quería ir hoy a la plaza a jugar, porque tenía miedo. Eso no puede ser", denuncia. "No es la única situación. Hay una demanda colectiva porque estas personas son muy agresivas, amenazan a la gente con pistolas. A mí me amenazaron de muerte. Hay un daño psicológico importante para mis hijos, para mi señora. ¿Quién responde a eso?".

Finalmente, el exfutbolista chileno asegura que "esto no va a quedar así" y que no dudará en tomar acciones legales contra los asaltantes. "Tengo entendido que el agresor está detenido. Voy a llegar hasta el final para que se haga justicia. Lo que más me da lata es lo que vivieron mis hijos", sentenció.