Empieza la cuenta atrás en el Barcelona: Messi acaba contrato en 72 horas y aún no hay renovación oficial

La cuenta atrás es imparable. Sólo quedan tres días antes de que Leo Messi acabe contrato con el FC Barcelona el próximo 30 de junio. Dicho de otro modo, el argentino quedará libre a partir del 1 de julio si no se produce antes una renovación de su contrato con el club blaugrana.

Según varias fuentes cercanas al Barça, Joan Laporta está trabajando contrarreloj para que Messi no salga al mercado y las negociaciones vieron la luz hace unos días cuando se supo que el club y el jugador tendrían ya muy avanzada una renovación por un año, con bajada de sueldo incluida, con otra temporada más en la recámara para el curso 2022-23. Es decir, un formato de 1+1 para adaptarse a los apuros económicos por los que pasa el FC Barcelona. Sin embargo, la firma todavía no ha llegado.

La intención de Laporta era hacer oficial la renovación de Messi el pasado 24 de junio, día del cumpleaños de Messi, pero no fue así. Ahora todo apunta a que la fecha elegida será el martes 29, cumpleaños del presidente del Barça. De todos modos, que la firma no llegue antes del 30 de junio no quiere decir que el nuevo contrato no pueda materializarse posteriormente.

Messi llegó al FC Barcelona el diciembre de 2000, hace casi 21 años, y nunca ha dejado de ser miembro del club. Algo que Laporta quiere seguir alargando en el tiempo y por eso pretende evitar que el argentino se desvincule del equipo, aunque sólo sea un segundo. El fantasma del famoso burofax del verano pasado todavía sobrevuela Camp Barça y, pese a que la situación entre el club y el argentino han cambiado radicalmente, no se quiere otro susto.

Desde el desembarco de Messi en el Barça, el argentino ha sumado 10 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.