¿Puede Marc Márquez ser campeón? Las cuentas del Mundial de MotoGP tras su victoria en Alemania

Marc Márquez volvió a lo más alto del podio el domingo en el Gran Premio de Alemania 581 días después de la lesión que le ha lastrado en los últimos meses. El piloto de Cervera ha superado por completo el calvario y, pese a los muchos puntos que le separan del líder Quartararo, no está todo perdido. ¿Puede Marc Márquez ser campeón?

Hasta el momento, se han disputado ocho pruebas del Mundial 2021 y el ocho veces campeón del mundo ha disputado seis -no estuvo en los dos primeros GP, aún convaleciente- y ha terminado sólo tres, obligado a retirarse en las tres restantes.

En las tres que ha terminado, ha quedado séptimo, noveno y primero, lo que le otorga a Márquez un total de 41 puntos, 90 menos de los que tiene el líder del Mundial, el francés Fabio Quartararo, primero con 131.

En principio, y si el calendario no se ve alterado -está sujeto a cambios por motivos de Covid- restan 11 carreras para la finalización del Mundial 2021, lo que supone 275 puntos en juego (el ganador obtiene 25 puntos). Es, por tanto, matemáticamente posible que Márquez obre el milagro pese a la dificultad que supone.

Y no sólo por una cuestión de números sino de historia: nadie nunca en la historia de MotoGP ha superado una desventaja igual ni con el actual sistema de puntuación ni con sistemas anteriores.

Sin embargo, no se puede descartar nada con un piloto que en toda su carrera ha demostrado un espíritu ganador y de superación pocas veces antes visto. Levantar otro título se antoja lejano esta temporada, máxime con el nivel mostrado por los rivales, pero si sigue en dinámica ganadora no será extraño verle entre los mejores del año cuando concluya el curso.

Carrera a carrera

Pese a la euforia desatada tras su meritoria victoria en Alemania, Márquez no quiere pensar más allá de la siguiente cita del Mundial: "En la próxima carrera volveremos a nuestra situación real", expresó, después de ganar pese a haber dicho en la previa que pensar en la victoria "no era realista".

"Necesito dos semanas de descansar y desconectar, porque hace dos inviernos que no he tenido vacaciones por las intervenciones y la fisioterapia, y necesito desconectar aunque no llegue preparado a Austria", añadió, sobre el parón veraniego que llegará tras el GP de este próximo fin de semana en Assen (Países Bajos).