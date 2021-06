Jordi Alba, el trago más difícil de aceptar para la selección de Luis Enrique

De los 24 jugadores que ha llevado Luis Enrique a la Eurocopa, muy pocos saben lo que es celebrar un título con la selección española: Sergio Busquets y Jordi Alba. No es casual que vayan a ser los capitanes en este torneo.

Jordi alba Hospitalet de Llobregat, Barcelona

​21/03/1989

​Defensa

​FC Barcelona



​

Partidos: 72

Ganados: 48

Empatados: 15

Perdidos: 9

​​*datos hasta la Eurocopa 2020

En ausencia del primero, es el segundo quien asumirá el brazalete. Eso no implica, ni mucho menos, que sea fácil para Luis Enrique. De hecho, Jordi Alba y el seleccionador tienen una relación complicada desde los tiempos en los que coincidieron en el Barcelona. El técnico le dejó fuera en sus primeras convocatorias y no fue hasta que pasaron varias, y por la necesidad de cubrir un hueco sin muchas alternativas, cuando lo hizo. Después, con el regreso de 'Lucho' tras el impás con Robert Moreno, también tardó varias llamadas en regresar.

La veteranía de Jordi Alba prima más que su relación con el seleccionador. Ambos han entendido que deben romper el hielo y caminar por el mismo sendero (aunque no juntos) hacia el éxito. Eso no significa, ni mucho menos, que vaya a ser titular indiscutible. Tiene competencia (algo que no le ocurre en el Barça) y habrá que ver como lo asume.

El palmarés y estadísticas de Alba con España hablan por sí mismos: una Eurocopa, 48 partidos ganados, 8 goles... Ahora le toca el más difícil todavía. Con Busquets llegando como llega por el coronavirus, al lateral izquierdo que mejor se asocia con Messi le tocará tirar del carro. ¿Le pesará el brazalete o el irredento (y, a veces, irrespetuoso) carácter que siempre ha mostrado en el campo le elevará en el que, posiblemente, sea uno de sus últimos grandes torneos?

