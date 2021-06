El mundo del fútbol se vuelca en apoyo a Eriksen tras desplomarse en el Dinamarca-Finlandia

La fiesta del fútbol que tenía que ser la Eurocopa se ha tornado en apenas unas horas en un drama, después de que la estrella de Dinamarca, Christian Eriksen, se desplomase en pleno partido a tres minutos del descanso. Los servicios médicos se apresuraron en entrar para realizarle maniobras de reanimación. La UEFA decidió suspender el partido y las reacciones no han tardado en llegar.

La Real Federación Española de Fútbol y la Selección Nacional deseamos mostrar nuestro más sincero apoyo y cariño al futbolista Christian Eriksen y a la Federación Danesa de Fútbol (@DBUfodbold).



Estáis en nuestro pensamiento. Todo saldrá bien. pic.twitter.com/Uhw7aQW1kA — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 12, 2021

Christian Eriksen er vågen og er til yderligere undersøgelser på Rigshospitalet.



Kampen er midlertidigt udsat. Ny melding kommer kl. 19.45. — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 12, 2021

Our thoughts are with Christian Eriksen, his family and his @dbulandshold teammates. 🇩🇰🙏 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 12, 2021

All of our thoughts are with Christian Eriksen and his family. 🙏🏼 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

Stay strong, Eriksen 🙏 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 12, 2021

El mensaje de Lautaro Martínez para su compañero Christian Eriksen 🙏



¡FUERZA! 💪 Todo el mundo está con vos. pic.twitter.com/TXFW7yCRha — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 12, 2021

Toda nuestra fuerza y apoyo, @ChrisEriksen8. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 12, 2021