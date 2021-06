Más dudas en la portería de la selección: Robert Sánchez se apunta a la lucha por ser el meta titular

La selección española post-Ramos se estrena este viernes (19.30 horas) con un amistoso de lo más exigente: ante la vigente campeona de Europa, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Un Wanda Metropolitano con 15.000 espectadores será el escenario de un partido interesante para comenzar a medir el potencial del combinado de Luis Enrique.

Posibles alineaciones del España - Portugal. Carlos Gámez

El técnico asturiano tiene dos encuentros antes del debut en la Eurocopa ante Suecia el 14 de junio. El primero, ante los lusos; el segundo, el martes ante Lituania. En ellos deberá poner fin a las dudas que tiene con algunas de las posiciones, y en una de ellas puede haber bombazo: la portería.

Ni David de Gea ni Unai Simón terminar de convencer a Luis Enrique. El primero perdió su puesto como titular en los últimos cinco choques de la selección, en los que no jugó ni un minuto ante Suiza, Alemania, Grecia, Georgia y Kosovo. A ello se suma lo sucedido en la pasada final de la Europa League: el arquero del Manchester United no solo no paró ni un penalti de los once que le lanzaron sino que además falló el lanzamiento decisivo que dejó sin título a su equipo. El durísimo golpe anímico que ello puede suponer hace aún más complicado que Luis Enrique apueste de nuevo por De Gea.

Unai Simón parecía haberse establecido como meta de la Roja con cinco titularidades consecutivas. Sin embargo, en un grave error en una salida ante Kosovo le costó un gol a España... y que volviera a reabrirse el debate de la portería.

La temporada de Simón con el Athletic tampoco ha sido brillante, encadenando buennas actuaciones con otras en las que dejaba muchas dudas.

Y en esas aparece Robert Sánchez. Luis Enrique sorprendió a todos con la convocatoria el pasado mes de marzo de un guardameta desconocido para el gran público que defiende la portería del modesto Brighton. Y en la lista de 24 para la Eurocopa, el asturiano no lo dudó: el elegido era el cartagenero.

Robert Sánchez no ha jugado ni un minuto con la selección todavía, pero su nombre puede ser la gran sorpresa ante las dudas de sus compañeros de posición. Se trata de un portero alto (cercano a los dos metros), joven (23 años) y con escasa experiencia internacional, sin duda su gran handicap. Hoy ante Portugal podría debutar y, si demuestra sus grandes condiciones, abrir aún más el debate de la portería. Podría ser el bombazo de Luis Enrique para Suecia.

"Si Robert Sánchez está en la lista de 24 jugadores, tiene opciones. Si no, no estaría convocado", dijo Luis Enrique en la rueda de prensa de este jueves. La batalla por la portería está abierta: "Los tres porteros me dan garantías", aseguró el seleccionador.