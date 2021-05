David de Gea tenía una chuleta para la tanda de penaltis ante el Villarreal... que no le sirvió para nada

David de Gea tiene varias virtudes como portero, pero la de parar penaltis no es una de ellas. No para uno en partido oficial desde abril de 2016 (a Lukaku, entonces en el Chelsea) y van 25 goles recibidos desde ese punto desde entonces. Los once últimos fueron en la épica tanda con la que se decidió la Europa League a favor del Villarreal.

No es por falta de trabajo e interés. Todo lo contrario: De Gea había estudiado a fondo por qué lado tiraban los penaltis sus rivales, y lo llevaba anotado en una 'chuleta' que tenía pegada en su toalla. La imagen, desvelada por Sky Sports, deja claro que sabía de antemano por dónde, previsiblemente, iban a lanzarle sus rivales.

No le sirvió absolutamente de nada, ya que en varios de ellos no acertó el lado al que tirarse y los que lo hizo se quedó corto. Alguno lo rozó, pero fue inútil. Tampoco hizo caso a las anotaciones en todos. Por ejemplo, el caso de Moi Gómez: tenía apuntado que iba a lanzar por el medio, como así fue, pero él se tiró a la izquierda.

😱 ¡LA CHULETA DE DE GEA!



💥 El portero tenía apuntados los penaltis del @VillarrealCF en su toalla. (Vía 'SkySports) pic.twitter.com/9STB4xDvpK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 27, 2021

El que no tenía apuntado era el de Rulli, que sí tuvo el acierto de marcar (no había lanzado ningún penalti en su vida, como confesó después) y además pararle a De Gea el suyo.

El portero español estará unos días de descanso antes de incorporarse a la concentración de la selección española para la Eurocopa, donde no tiene garantizada la titularidad ni mucho menos. El portero que más cobra del mundo apunta a suplente de Unai Simón, que ya le ganó el sitio en el once de la selección en la última concentración.