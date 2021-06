David Beckham tiene un problema millonario por el Inter de Miami con la MLS

El Inter Miami ya hizo historia este viernes en la MLS, la liga de fútbol de Estados Unidos y no ha sido precisamente por su buen hacer, sino por haber violado las normas del presupuesto salarial que le ha costado una multa de 2 millones de dólares, la mayor de todos los tiempos.

Con el base a un total disponible de 19,2 millones de dólares en esas dos temporadas, la multa de dinero por asignación asciende al 11,9% del presupuesto salarial del Inter Miami durante ese tiempo. Además, la liga también emitió una multa personal de 250.000 dólares al dueño gerente del Inter Miami, Jorge Mas.

La MLS anunció el pasado marzo que abría una investigación sobre la contratación del mediocampista francés Blaise Matuidi y si cumplía con el presupuesto de salario de la liga y las pautas vigentes. El resultado de la investigación no ha podido ser más demoledor para el Inter Miami en su gestión al comprobarse que se dieron todo tipo de irregularidades no solo con Matuidi sino también con hasta cuatro futbolistas más.

Además del francés, Andrés Reyes, ahora jugador del New York Red Bull, Leandro González Pirez, Nicolás Figal y Julián Carranza se encuentran bajo la lupa. No obstante, la liga no ha querido involucrar a los jugadores y se ha limitado a decir que no habían cometido ninguna infracción ni conocían nada en las que participaba el equipo.

Las sanciones eclipsan la multa récord anterior de 150.000 dólares, que se impuso en 2015 al dueño del Real Salt Lake, Dell Loy Hansen, por los comentarios que hizo sobre las negociaciones en curso del convenio colectivo.

Además, el exdirector deportivo, Paul McDonough, quien ocupó ese puesto en 2020 antes de asumir el cargo de director deportivo en Atlanta United FC esta temporada, ha sido suspendido por la liga hasta la temporada 2022. Nada más conocerse la suspensión de McDonough, el Atlanta Unitede decidió su despido de la organización.

Por su parte, el Inter Miami, también a través de un comunicado, Mas reconoció que habían violado las reglas de la MLS durante toda la primera temporada en la liga. "El Inter Miami es un club ambicioso con grandes aspiraciones. Creemos que nuestra base de aficionados, mercado y grupo de dueños nos impulsa a ser uno de los equipos de fútbol más seguidos de América del Norte en el mundo. Estamos comprometidos a apoyar a nuestro equipo y a construir la plantilla ejemplar", añadió Mas.

Además, la liga también ha establecido al Inter Miami, del que también es dueño el exjugador inglés David Beckham, que elabore un plan para garantizar el cumplimiento de las reglas de presupuesto salarial de la liga. Ese plan se entregará a la MLS el próximo lunes ha más tardar y sin el cual tampoco podrán operar en el futuro.

La MLS ha utilizado durante mucho tiempo un presupuesto salarial para limitar los costos de compensación de los jugadores. Estas cantidades se negocian colectivamente con la Asociación de Jugadores de la MLS. El total permitido para 2020 es de 9,225 millones de dólares, y aumenta a 9,325 en 2022 y luego a 9,83 millones en 2023.