El Kocaelispor y un 'Ramos extremo': un futbolista cae del autobús descapotable celebrando el ascenso

La celebración del ascenso a la Superliga turca del Kocaelispor pasó de la euforia al miedo en apenas unos minutos y estuvo a muy poco de acabar en tragedia. El equipo hasta ahora en segunda logró este fin de semana asegurar la promoción a la élite del fútbol otomno.

La celebración estaba planeada para ser por todo lo alto y el equipo quiso alquilar un autobús descapotable para recorrer las calles de Izmit. No obstante, pese a que la idea era buena, no lo fue la ejecución, ya que no tuvieron en cuenta que en la ruta, el bus pasaría por debajo de puentes y por túneles en los que el vehículo casi chocaba.

Fue entonces cuando comenzó el miedo, al ver que los futbolistas no cabían de pie y a gritos se avisaban unos a otros de que se tenían que agachar para evitar la desgracia. Fue entonces cuando uno de los jugadores, Bahri Can Avci, terminó precipitándose y cayendo desde lo alto del autobús impactando directamente con el asfalto.

Bahri Can Avcı, uno de los jugadores del #Kocaelispor, cayó y un #video captó el momento.pic.twitter.com/hNdJKIQrYt — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) May 28, 2021

Afortunadamente, los vehículos que venían detrás lograron frenar a tiempo para evitar atropellarlo, viviendo unos momentos de agonía y tensión ante la espeluznante caída del jugador. Avci fue trasladado al hospital de urgencia, y por suerte no hubo que lamentar ninguna lesión de gravedad.