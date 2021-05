Boris Becker menosprecia a Rafa Nadal para Roland Garros: "Es medio paso más lento y se cansa más rápido que antes"

Rafa Nadal será, un año más, uno de los grandes favoritos para Roland Garros. Es su tierra, su torneo y el vigente campeón, por lo que pocos tienen dudas sobre él... excepto Boris Becker.

El alemán no tiene tan claro que el manacorense vaya a estar en la lucha por levantar la Copa de los Mosqueteros un año más, y en declaraciones facilitadas por Eurosport, canal que emite íntegramente y en exclusiva el torneo en el que Becker es comentarista, así lo expresa.

"Normalmente dirías: 'Nadal ha ganado tres de los cuatro torneos en tierra batida', pero eso no sucedió este año. Ganó un torneo menor, Barcelona, y ahora finalmente Roma: Stefano Tsitsipas ganó en Montecarlo y Sascha Zverev en Madrid. Hay que decir con toda claridad que los demás jugadores se han puesto un poco al día allí, o al revés: Nadal cumplirá 35 años a principios de junio. No hay torneo que sea físicamente más exigente que Roland Garros. Quizás ya sea la primera señal de los tiempos con un Nadal que va medio paso más lento o se cansa un poco más rápido que antes. Al final, también se puede ver en los resultados: también lo pasó mal en Roma y Barcelona", analiza.

Becker no sólo 'raja' de Nadal. También apunta a Roger Federer, que acaba de reincorporarse y no ha mostrado su mejor tenis ni mucho menos. "No se puede esperar que sea uno de los grandes favoritos en París. Llega después de una larga lesión y tiene que volver a su mejor estado de forma", advierte, aunque apunta a que sólo necesita "partidos, y partidos, y partidos" para ponerse a tono.

En cuanto a su exdiscípulo Novak Djokovic, Becker se muestra sorprendido porque vaya a disputar el torneo de Belgrado, que organiza su hermano. "Quizá es que va a tener más apoyo familiar, pero los tenistas suelen prepararse en Paris desde una semana antes. Si ha acertado o no, solo lo veremos cuando haya jugado la primera ronda en París y, con suerte, haya ganado", señala.