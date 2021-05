Luis Suárez: "Estuve a punto de mandar a la directiva del Barça una fotito con la Liga"

Luis Suárez vivió el pasado verano uno de los momentos más complicados de su vida al verse obligado a cambiar Barcelona por Madrid porque en el club azulgrana no contaban con él. Sin embargo, su llegada al Atlético de Madrid se ha visto premiada por la conquista de la Liga, un momento feliz para el uruguayo, que celebró entre lágrimas con su familia.

"Mi mujer estaba llorando conmigo porque sufrimos mucho el cambio por nuestros hijos. El dinero no te da la felicidad. Ella sabe los momentos que pasé y sufrí. Ella me apoyaba en esos momentos. Al final Ver a mis hijos felices por el este título no lo voy olvidar en la vida", contaba Suárez en 'El Partidazo' de Cope.

El uruguayo recuerda con cariño su etapa en el Barça, "me lo han dado todo", aunque eso sí, no quedó en absoluto contento con las formas en su salida y, pese al momento dulce que vive de rojiblanco, no lo olvida:

"Uno no va a ir en contra del Barcelona nunca, porque me lo ha dado todo y me ha permitido estar en la élite, pero obviamente que el presidente dijese todo lo que dijo en la prensa en lugar de llamarme a mí... Ninguno de la directiva me ha llamado, pero yo estuve a punto de mandarles una fotito", bromeó.

🔴⚪️ @LuisSuarez9, en @partidazocope



📸 "No me ha llamado Bartomeu ni ningún directivo del Barça, pero yo estuve a punto de mandarles alguna fotito..."



🗣️ "Luis Enrique es el mejor entrenador que he tenido. Siempre va de frente"#PartidazoCOPEhttps://t.co/95lYIHKTzV — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 24, 2021

"Ahí te das cuenta que Koeman tanta personalidad no tiene..."

Además, deja claro que no fue asunto de Koeman su marcha: "Yo a Koeman le entendí 'me dijeron que te dijera', porque después de dejarme 3 partidos fuera luego me dijo 'si mañana no se soluciona yo voy a contar contigo contra el Villarreal'. Ahí te das cuenta que tanta personalidad no tiene... No era el entrenador, venía de arriba", revela.

En cualquier caso, y tras confirmar que seguirá en el Atlético, Suárez está feliz y ha disfrutado especialmente de este título por la dificultad de ganarlo con el equipo colchonero y el punto extra de felicidad que ha visto en sus compañeros: "Cuesta muchísimo más (ganar la Liga con el Atlético). Es más difícil. Te das cuente de la ilusión de estos jugadores. Se disfruta mucho viendo a los compañeros, por la felicidad de ser campeones es algo que le daba más mérito todavía", contó.