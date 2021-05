En un Wanda Metropolitano sin público, pero con muchas ganas de fiesta entre los presentes, hubo dos pequeñas que se robaron el show del Atlético de Madrid: las hijas pequeñas del Cholo Simeone.

El entrenador del campeón de Liga estaba siendo entrevistado en directo por Juanma Castaño y por Gustavo López, cuando entre las piernas del técnico aparecieron dos revoltosas cabezas rubias. Eran Francesca y Valentina, las hijas de Simeone.

"Está papá hablando con la televisión", intentaba salir del paso el argentino, mientras seguía respondiendo las preguntas del 'Cuervo' y de Castaño, que acabó cogiendo a una de ellas. "Mira que llevo años haciendo entrevistas, pero nunca había hecho una sujetando a las hijas del entrevistado", bromeaba el asturiano.

El 'cholismo' también está muy presente en las pequeñas. "¿Qué somos?", le cuestionó Simeone, a lo que las niñas replicaron un elocuente "Un equipo". Y en ese momento, les pidió que cantaran el himno del Atlético. Con un desparpajo propio de su edad, y con el padre 'babeando', entonaron algunas estrofas.

El MOMENTAZO 😅



Pese al tierno momento, a Simeone se le llenaron los ojos de lágrimas al hablar de su padre, ya muy mayor.

"Quería venir a Valladolid, pero dijo 'no puedo, no llego'. Tiene dificultades para caminar, está muy bien, pero no le daba la seguridad para venir. Cuando me fui, me dijo: 'mirá que yo estoy' y él, que habla poco, me dice: 'a no aflojar ahora, ¿eh?'. Palabras cortas, precisas. Estará mirando ahora. Lo quiero mucho. Vino para vernos salir campeón, lo repitió. Lo hizo en Barcelona y lo hizo ahora. Le mando también un beso a mi madre, que si no se encela", señaló, notablemente emocionado.