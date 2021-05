Muere New Jack, uno de los personajes más sanguinarios y violentos de la lucha libre profesional

New Jack fue todo un icono de la lucha libre profesional llevada al extremo. Fue uno de los integrantes de la ECW original, la lucha libre extrema, donde se hizo un nombre como luchador despiadado donde los hubiese. Ahora ha fallecido a los 58 años tras sufrir un infarto.

Jerome Young, más conocido como New Jack, debutó en la WWE en 1992. Sus primeros pasos como luchador profesional los dio como integrante de la pareja The Gangstas, junto a Mustafa Saed, pero tras varios años de no acabar de explotar la dupla dio el salto a la ECW.

Como miembro de la popular y aclamada marca lucha libre extrema, New Jack no puso límites al dolor y se convirtió en todo un icono de esta vertiente del wrestling. Su físico pasó a un segundo plano, por detrás de su ego y su personaje. La sangre y el uso de artilugios contundentes y puntiagudos se convirtieron en el complemento perfecto para un luchador que marcaría una época… y el cuerpo de algún rival.

El caso más sonoro de exceso de violencia por parte de New Jack fue el sucedido en 1996, cuando compartió ring con un desconocido Eric Kulas, al que dio un correctivo fuera del guion establecido para el show y provocó un corte profundo en la cabeza del joven. Por culpa de la herida, Kulas tuvo que abandonar el recinto en ambulancia mientras comenzaba a desangrarse. El padre de Julas demandó a la ECW y a New Jack por el incidente, aunque ambas partes fueron absueltas.

La violencia extrema de los combates de The Gangstas hizo que Mustafa Saed terminase dejando la empresa y New Jack se quedó sin pareja, por lo que comenzó una carrera en solitario en la que protagonizó escenas de lo más brutales. Tanto que New Jack terminó rompiéndose una pierna, perdiendo la visión de un ojo y sufriendo una fractura de cráneo al salir mal un movimiento en un combate.

Con la quiebra de la ECW, New Jack pasó a formar parte de otras empresa de lucha libre extrema, siendo siempre de los favoritos del público y los consentidos por los organizadores. Se retiró en 2013.