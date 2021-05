El agente de Gareth Bale ve el futuro del galés lejos del Real Madrid, pese a su contrato

El futuro de Gareth Bale está más en el aire que nunca. Mientras que el galés debería regresar al Real Madrid la próxima temporada, el agente del jugador, Jonathan Barnett, descarta su vuelta al conjunto blanco.

“Tengo muchas dudas sobre si tiene futuro en el Real Madrid. Aún le queda un año de contrato, si le quieren dejar en el banquillo... Está bien. Si me quieren dar ese salario por dejarle en el banquillo, por mí, está bien”, declaró Barnett en una entrevista para la agencia SNTV.

Entre las opciones que baraja el agente de Gareth Bale está la de volver al Tottenham la campaña que viene en calidad de cedido. De hecho en el club londinense estarían dispuestos a escuchar al galés sobre sus preferencias en lo referente al nuevo entrenador que llegará al equipo.

“Es una discusión entre las tres partes: nosotros, el Real Madrid y el Tottenham. Nosotros tenemos nuestros puntos de vista y se los haremos saber en el momento preciso”, explicó Barnett. El buen momento de Bale tras la marcha de José Mourinho como entrenador del Tottenham sería vital para la ‘renovación’ del delantero. “Se lo dije al Tottenham desde el principio: ‘Si le das partidos, le muestras confianza, le dejas jugar a su manera, no le dices que haga esto o lo otro. Trátale como a Messi o Cristiano. ¿Qué no es tan bueno como ellos? Ya lo verás’”, admite el agente del jugador. “Está probado que cada vez que le dejan funcionar así, él ha rendido y ha marcado un montón de goles. Es un jugador de clase mundial. Ese ha sido el gran error, pero no voy a culpar a nadie”.