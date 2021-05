Simeone huye de excusas: "Cuando los equipos juegan bien y ganan no se habla de los árbitros"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se ha posicionado a favor del VAR, ya que como ha "dicho millones de veces" hace el fútbol más "justo", añadiendo que "cuando los equipos juegan bien y ganan no se habla de los árbitros" y recordando que jugadores y técnicos no pueden "influir en nada" en este tema.

"Estamos desviando la atención que debemos tener los entrenadores en lo que nos ocupa, que es mejorar nuestro equipo y olvidarnos de los árbitros porque cuando los equipos juegan bien y ganan no se habla de los árbitros. Siempre hay polémica dando vueltas, no es de hoy, la polémica está en el fútbol desde siempre y existirá toda la vida. Nosotros como entrenadores tenemos que ocuparnos de que nuestro equipo juegue mejor. Tenemos 95 minutos por jugar, hay un VAR y un árbitro en el campo que tienen que tomar decisiones ante las jugadas oportunas y nosotros somos parte de la situación, pero no podemos influir en nada porque tenemos otro lugar. La responsabilidad es para la gente que ocupa ese lugar y hay que respetarlo", pidió Simeone en rueda de prensa.

Preguntado varias veces por lo ocurrido en el reciente Real Madrid-Sevilla, el argentino recordó lo que ha ya ha "dicho millones de veces". "El VAR es más justo con las cosas que en realidad suceden. Es seguro que es más justo, te toque a veces a favor o a veces en contra", zanjó.

"Siempre habrá polémica en un juego tan dinámico como es el fútbol. Nosotros nos ocupamos de lo que nos importa de la Real Sociedad, un equipo que juega muy bien y consigue buenos resultados fuera de casa, que año tras año sigue creciendo y tiene muy buenos futbolistas", advirtió.