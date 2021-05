La mano señalada por Martínez Munuera a Militao en el partido entre Real Madrid y Sevilla el domingo ha causado un auténtico terremoto en la competición española, una jugada absolutamente clave que ha provocado un gran enfado en el club blanco, que no entiende el motivo por el que esa acción fue señalada como penalti y otras que consideran similares no lo fueron.

La imagen de Zinedine Zidane pidiéndole explicaciones al colegiado al finalizar el partido ante el Sevilla ya es historia de la Liga. El galo, siempre comedido, se dirigió a Martínez Munuera para que le indicara el motivo de las decisiones que había tomado. "Estoy muy enfadado, me tienen que explicar la regla de las manos en los penaltis. Pedí una explicación al árbitro y me la ha dado. No me ha servido", dijo Zizou. "No me gusta hablar de los árbitros, nunca me he metido con ellos, pero la sensación no es buena", continuó. "No me sirven las explicaciones porque si hay una mano, cualquier mano dentro del área la pitas por los dos lados. Hubo una anterior que ni miraron", añadió un Zidane al que jamás se le había visto así de enfadado por un arbitraje.

Zidane, Kroos y Martínez Munuera, tras el Real Madrid - Sevilla. EFE

Se refería el francés a una jugada en la que el balón golpea a Joan Jordán en la mano durante la segunda parte. Pero el enfado del madridismo no viene solo de esa acción, sino de semanas anteriores. "En ese tipo de jugadas no estamos teniendo suerte, hemos tenido situaciones parecidas y desgraciadamente hoy, de nuevo, la decisión ha sido en contra nuestra", indicó Emilio Butragueño.

El director de relaciones institucionales del Real Madrid se refería a varios partidos anteriores en los que varias manos en el área no fueron señaladas. La más recordada por el madridismo es la del derbi, cuando el rojiblanco Felipe tocó el balón con el brazo extendido el VAR avisó al colegiado, pero Hernández Hernández decidió no señalar penalti. Hace tres jornadas, otra mano extendida en el área no fue interpretada como penalti, en este caso de un jugador del Betis en el empate a cero entre blancos y verdiblancos.

Aunque bien es cierto que en los minutos finales del encuentro ante el Eibar, en la jornada 14 y con 1-2 en el marcador, un balón que golpeó en el codo de Sergio Ramos, que tenía el brazo extendido, no fue interpretado en aquella ocasión como penalti y el Real Madrid se llevó la victoria.

El desconcierto es absoluto entre aficionados, jugadores y entrenadores. Al "me tienen que explicar la regla de las manos en los penaltis" de Zidane se unió este lunes Ronald Koeman: "No sabes cuándo es mano. Hasta los árbitros tienen dudas", reconoció el entrenador del Barça. Tras una primera vuelta de la Liga en que se señalaba penalti siempre que el balón golpeara la mano de un defensor, en este tramo final no estaba sucediendo así, siendo los colegiados más laxos e interpretando cada acción de manera diferente según la posición del brazo y la intencionalidad.

Y mientras, en el Atlético de Madrid consideran, según informó el diario Marca, que todo es una estrategia del Madrid para meter presión a los árbitros de cara a las tres últimas jornadas de la Liga.