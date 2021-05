Rafa Nadal pone en duda su presencia en los Juegos Olímpicos: "Tengo que organizar mi calendario"

Rafa Nadal ha puesto en duda su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una duda que supone un varapalo para la delegación española, que tiene en el balear a una de las grandes bazas de medalla y que ya atesora dos oros (individual en Pekín y dobles en Río junto a Marc López).

"No sé todavía, no puedo dar una respuesta clara porque no lo sé. En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, claro, todos sabemos lo importantes que son para mí. En estas situaciones, no sé, veremos en un par de meses", dijo, en los días previos al Masters de Roma.

Se trata de una decisión que se basará en el calendario de una temporada atípica y en el estado físico del número tres del mundo: "Tengo que organizar mi calendario. En un año normal siempre tengo claro mi calendario desde el 1 de enero, pero este año es distinto. Hay que ser flexible", explicó, el que fuera el abanderado en Río 2016.

Además, Nadal reflexionó sobre cómo ha afectado la pandemia al tenis: "Nosotros llevamos una vida jugando con público, quizás nosotros necesitemos un poco más eso, pero todo son teorías y búsqueda de motivos. Hay una generación joven que es buena. Es la vida, una rueda que no se detiene para nadie", dijo.