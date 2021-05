Palos a Carlos Martínez por su narración en el empate de Barça y Atleti: "La Liga poco a poco se nos va escapando"

La ecuanimidad o mal llamada objetividad en los periodistas suele provocar críticas cuando dicho periodista habla o escribe una idea contraria a la propia, algo que se multiplica en un asunto tan pasional como el fútbol.

Raro es el partido en el que a Carlos Martínez, la voz de Movistar+ para las narraciones, no se le acusa de madridista, antimadridista, barcelonista, antibarcelonista, atlético o antiatlético y todo a la vez en función de los intereses de cada espectador. El propio periodista se lo toma con relativa tranquilidad, ya que está acostumbrado a que sus menciones se llenen de estos comentarios cuando hay un partido de máxima rivalidad sobre todo.

En el encuentro entre Barcelona y Atlético, que acabó con empate, se le ocurrió decir "La Liga poco a poco se nos va escapando". Esta expresión, que ya había sido usada en el pasado, quería dar a entender que quedan pocas jornadas, pero para muchos aficionados fue interpretada como una presunta declaración de antimadridismo, dado que ahora el Real Madrid queda en una posición inmejorable para hacerse con el liderato de la clasificación a tres jornadas para el final si gana al Sevilla este domingo.

Martínez ironizó al respecto, con resignación: "Empieza a parecerme entretenido que casi cada temporada cuando quedan pocas jornadas de Liga comente que “se nos va escapando la Liga” y los de gatillo fácil sigan sin pillarlo".

Empieza a parecerme entretenido que casi cada temporada cuando quedan pocas jornadas de Liga comente que “se nos va escapando la Liga” y los de gatillo fácil sigan sin pillarlo. 🤪🤪🤪🤪 — Carlos Martínez (@carlosplus) May 8, 2021

Para evitar mojarse en el asunto, con el siguiente mensaje zanjó las cuestiones al respecto, especialmente por la tremenda igualdad que hay en la clasificación: "No soy de hacer pronósticos. Este año no me atrevería ni loco".