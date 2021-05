El padre de Guardiola lo tiene claro: "No quiero que mi hijo entrene a la Selección Española"

Valentí Guardiola, padre del entrenador del Manchester City, estuvo en el programa Super Deportivo Radio argentino y comentó ciertos aspectos de la carrera de Pep y su postura como padre del técnico. Entre otras cosas, Valentí comentó que “me gustaría que Josep regrese al Barcelona”.

Donde no le gustaría demasiado al padre de Pep Guardiola ver entrenar a su hijo sería en la Selección Española. El progenitor del técnico no se escondió al respecto. “No soy nadie para decir lo que tiene que hacer porque Pep está por cumplir 50 años. Sabe lo que le conviene y lo que no le conviene hacer. Sí te puedo decir que no quiero que dirija a la Selección de España. De volver al Barcelona como técnico o como una persona que de consejos, no lo descartó, pero que vaya a la Selección lo dudo”, comentó Valentí.

También aprovechó la ocasión para destacar que seguro que su hijo estaría encantado de un posible fichaje de Leo Messi por el City. “Yo creo que a Pep no lo desagradaría tenerlo en este Manchester City”, comentó. “Mi hijo es un poco justito de palabras conmigo, pero Pep a Messi siempre lo ha tenido lo más arriba, pero hoy Messi está en el Barcelona y Josep, que lleva en el corazón al Barça, nunca quisiera hacerle daño al club llevándole al jugador”.