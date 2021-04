Zidane presume de equipo: "De milagro nada, esto es todo trabajo y mucha dedicación a nuestra pasión"

El Real Madrid se enfrenta a Osasuna este sábado en un nuevo asalto a la Liga después de que la derrota del Barça ante el Granada haya puesto otra vez patas arriba la cabeza.

El conjunto de Zidane se mantiene vivo en la competición doméstica y en la Champions, pese a las innumerables bajas que ha sufrido a lo largo de la temporada. Algo que parece un milagro pero que para el técnico es fruto de otra cosa: "Esto es trabajo, creer en lo que hacemos, preparar las cosas todos juntos y luego los jugadores que creen lo que hacen en el campo. De milagro nada, mucho trabajo y dedicación por nuestra pasión".

Precisamente sobre las bajas y la gestión de minutos, Zidane considera que contra los contratiempos no se puede luchar, por lo que sacará lo mejor que tenga: "Las cosas que pasan alrededor no podemos controlar y nos centramos solo en lo que podemos controlar. Vamos a meter el mejor equipo para intentar ganar mañana. Hemos tenido muchos cambios este año, lesionados…queremos competir mañana".

La derrota del FC Barcelona no alegra al técnico pese a la puerta abierta que supone de nuevo de cara al título: "No me alegro de las derrotas de los rivales, tenemos que mirar hacia nosotros y concentrarnos en nuestra temporada".

Lo que tiene claro es que van a creer hasta el final: "Todos los clubes han tenido problemas, nosotros alguna más. Después de todo lo que hemos tenido y llegar como estamos llegando al final…muestra el carácter de este equipo. Creemos en lo que hacemos cada uno y eso es fundamental para sacar adelante".

Sergio Ramos, de vuelta

Zidane confirmó el regreso de Sergio Ramos ante Osasuna, sin desvelar si será titular o entrará en la segunda parte para ganar ritmo de competición de cara a la decisiva cita europea de Londres ante el Chelsea.

"Ya entrena con nosotros, es buena noticia, puede estar con nosotros. Se va a ver mañana. De todas formas Sergio está listo para estar", aseguró en rueda de prensa.

En el caso del francés Ferland Mendy necesita más tiempo de recuperación de su problema muscular y es duda para las semifinales de la Liga de Campeones. "Mañana no va a estar con nosotros, todavía no ha entrenado con el equipo, está en proceso de recuperación. Veremos cada día para el partido del miércoles".