Máxima tensión en el Oporto: quejas arbitrales y agresión a un periodista

El Oporto marcha segundo en la clasificación de la liga portuguesa y desde el entorno del conjunto de los dragones han estallado contra los árbitros, especialmente después del encuentro de este lunes ante el Moreirense que quedó empate a uno, resultado que el Oporto considera injusto.

"La clasificación de la Liga es mentira. Se dejó sin pitar un penalti indiscutible, en consonancia con lo que había ocurrido antes y con lo que sucedería después", se quejan los dragones en la newsletter oficial del club.

Pero la tensión no se queda sólo en las palabras, y es que un cámara de TVI fue agredido al término del partido por un hombre que vestía el escudo oficial del Oporto.

Sin embargo, el presidente de la entidad, Pinto Da Costa, llamó personalmente al director de la cadena para disculparse y condenar la acción.

Entourage around FC Porto president Pinto da Costa attacked a TV journalist last night. Ugly images pic.twitter.com/VcNX8hfS19 — tariq panja (@tariqpanja) April 27, 2021

"El presidente Pinto da Costa me llamó unos minutos antes de que entrara a este estudio para mostrar solidaridad y también condenar cualquier acto de violencia, este en particular. También quería dejar claro que este señor no pertenecía al FC Porto porque no formaba parte del equipo del club. No asistió al partido por invitación del club. Esta fue la versión que me acaba de dar Pinto da Costa", aseguró Anselmo Crespo, director de información de la citada cadena.