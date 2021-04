Zidane: "Es absurdo decir que no vamos a estar en la Champions el próximo año"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha reiterado que es "absurdo" decir que el conjunto blanco va a ser excluido de la próxima edición de la Liga de Campeones, y ha llamado a poner toda la atención en el partido de este martes ante el Chelsea, de ida de las semifinales de la máxima competición continental, además de asegurar que "no" van a "elegir" entre LaLiga Santander y la 'Champions' y que pelearán por ambas "hasta el final".

"Es absurdo decir que nosotros no vamos a estar en la 'Champions' el próximo año. Se habla mucho de este tema. Tenemos que estar pendientes del partido de mañana. El Real Madrid quiere estar en la próxima 'Champions'", declaró en rueda de prensa.

Además, descartó que el arbitraje vaya a estar condicionado por el apoyo madridista a la Superliga. "No creo. Depende lo del campo, no lo de fuera. El árbitro hará su trabajo, nosotros intentaremos jugar bien al fútbol. Si pensamos que todo lo que se está diciendo nos va a perjudicar, la fastidiamos", manifestó.

Sobre su decisión de no ofrecer una opinión pública sobre el tema, el preparador francés aseguró que el presidente "sabe" lo que tiene en su "corazón". "Nosotros estamos para preparar el partido de mañana. No es que no nos interese, es que no es el momento de hablar de eso", subrayó.

En otro orden de cosas, Zidane ve al equipo con fuerzas para seguir luchando a la vez por LaLiga Santander y la Liga de Campeones. "Nosotros no vamos a elegir, estamos vivos en las dos competiciones. Con dificultades, siempre hemos sido capaces de levantar las cosas. Queda un mes y vamos a competir hasta el final, pase lo que pase. El otro día contra el Betis tuvimos dificultades, pero lo que nos anima es hacerlo bien el campo", indicó.

Sobre el duelo ante el Chelsea, afirmó que es "el más importante" del curso "porque es el siguiente". "Queremos hacer un buen partido y competir, que es lo más importante para nosotros", dijo. "Va a ser un partido complicado. No creo que sea un equipo encerrado; es un equipo completo, que defiende y ataca bien. Tenemos que estar atentos, defender bien y que a la hora de crear ocasiones tendremos que ver a la mejor versión de nuestro equipo para hacer daño al Chelsea", expresó.

"Es un equipo que ha hecho su trabajo en la 'Champions', es una semifinal merecida. Es un partido completamente diferente. El Chelsea también tiene mucha experiencia en todas las competiciones. Tendremos que hacer dos partidos muy buenos para pasar", analizó.

Por último, confirmó que el alemán Toni Kroos estará disponible, pero no Ferland Mendy, y valoró el partido ante el Betis del belga Eden Hazard. "No lo veo con dudas. El otro día estuvo muy bien, lo más importante era eso. Ahora, a tirar. Está con nosotros, estamos contentos, nos va a aportar mucho", concluyó.