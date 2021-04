Florentino Pérez se reafirma con la Superliga: "Se ha manipulado todo. Ni es un plan excluyente ni va contra las ligas"

Florentino Pérez realizó habla en el diario AS y se mantiene firme en su proyecto de la Superliga, abordando el futuro del fútbol como algo poco esperanzador si no se realizan cambios importantes en la estructura del mismo. Pero sobre todo defendió que la Superliga no está muerta en absoluto.

“Lo que hemos hecho ha sido darnos unas semanas para reflexionar ante la virulencia con la que algunas personas que no quieren perder sus privilegios han manipulado el proyecto”, explica Florentino Pérez. “Ya en enero el presidente de la UEFA lanzó duras advertencias a la Superliga. Quisimos discutir los detalles con la UEFA, pero no dieron ni tiempo. Se organizó una operación orquestada, manipulada, como yo no he conocido jamás. Nunca he visto algo semejante”, recuerda el presidente del Real Madrid.

La cabeza visible de la Superliga quiso aclarar que el proyecto de competición europea no acaba con los méritos deportivos ni se posiciona contra las ligas domésticas. “Se ha manipulado todo. Ni es un plan excluyente ni va contra las ligas. El proyecto Superliga es el mejor posible y se ha hecho para ayudar al fútbol a salir de la crisis”, afirma Florentino Pérez. “El fútbol está gravemente herido porque su economía se hunde y hay que adaptarse a la época que vivimos. La Superliga no va contra los campeonatos domésticos y tiene como objetivo que fluya más dinero para todo el fútbol. Se ha pensado para darle más interés a los partidos”.

Precisamente ese interés por los partidos es lo que más parece obsesionar al presidente del Real Madrid a tenor de sus palabras. “La clave está en recuperar el interés del aficionado, en que haya más partidos entre Messi y Cristiano. Los de ahora y los que vengan después. Los Madrid-Barça han parado el mundo. Pues bien, todo el dinero que eso genera repercute en todas las ligas y en todos los clubes”. Entre esos clubes estarían el PSG y el Bayern Múnich, pese a que no figuraban como clubes fundadores. “El grupo de los doce llevaba trabajando y funcionando muchos años. Pero ambos iban a ser invitados”.

Lo que Florentino tiene claro es que la Superliga debe echar a andar cuanto antes. “Hay que hacerlo lo más rápido que se pueda, pero primero hay que explicarle el proyecto a la gente de buena fe, que ha sido manipulada por los que no tenían otro objetivo que defender sus privilegios. A lo mejor se creen que así les va a ir bien, pero se equivocan”, comenta Pérez.