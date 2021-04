Muniain la mira, pero no la toca

Iker Muniain no quiso tentar de nuevo a la suerte. El capitán del Athletic Club encabezó a su equipo en la entrada rojiblanca al terreno de juego, pasó junto al trofeo, lo miró de reojo, pero no lo toco. No repitió el mal augurio de hace dos semanas cuando hizo una caricia a la copa antes del partido y los leones acabaron perdiendo la final de la Copa del Rey 2020 ante la Real Sociedad.

Muchos se había especulado durante los días previos a la final entre el Athletic Club y el FC Barcelona. La maldición de tocar el trofeo antes de ganarlo le hizo protagonista de infinidad de memes, bromas y troleos cuando metió la pata la última vez. El propio Muniain no había dejado claro si repetiría osadía o no frente al FC Barcelona y finalmente debió pensarlo un poco mejor y no jugar con las supersticiones.

El ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Pero esta vez #Muniain NO MIRA la Copa del Rey 🤣🏆👀 pic.twitter.com/RZXN5nHUbN — Goal España (@GoalEspana) April 17, 2021

"Son decisiones que toma cada uno. Las copas, los trofeos no se ganan o se pierden porque uno lo toque o lo deje de tocar. Se ganan en el campo, y ésa es la única realidad. ¿Qué haré mañana? No lo sé. Lo consultaré luego con la almohada", declaró el día previo al partido contra el Barça.

Muniain fue duda hasta el último momento para la final de la Copa del Rey 2021, pero el delantero finalmente hizo oídos sordos a las molestias físicas y se vistió de corto para intentar lograr el título con el Athletic Club.