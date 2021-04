LaMarcus Aldridge se retira del baloncesto de forma prematura por problemas cardíacos

LaMarcus Aldridge ha anunciado por sorpresa su retirada del baloncesto profesional. El jugador de los Brooklyn Nets ha emitido un comunicado en el que anuncia su adiós después de una serie de problemas cardíacos con los que ha tenido que lidiar recientemente.

Los Nets se hicieron con los servicios de LaMarcus Aldridge hace sólo unas semanas, pero el jugador sólo ha disputado cinco partidos con el equipo de Brooklyn. La franquicia del otro lado del East River había formado un súper equipo con Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, Blake Griffin y LaMarcus Aldridge, pero la retirada prematura de éste ha trastocado los planes del conjunto entrenado por Steve Nash.

Después de 15 temporadas, en las que ha pasado por Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs y Brooklyn Nets, LaMarcus cuelga las botas. "En mi último partido jugué con un ritmo cardíaco irregular. Esa misma noche el problema se agravó y me hizo preocuparme aún más. Por ello, he tomado la difícil decisión de retirarme. Durante 15 años he puesto el baloncesto por delante y ahora poner delante mi salud y mi familia", explica Aldridge en su comunicado. "Aunque ahora estoy mejor, lo que sentí en mi corazón esa noche fue una de las cosas más aterradoras que he experimentado".

LaMarcus ha sido 7 veces all-star y ha atesorado unos números de 19.951 puntos, 8.478 rebotes, 2.034 asistencias y 1.140 tapones en un total de 1.029 partidos y 35.192 minutos de juego en la NBA, en la que aterrizó en 2006 como número 2 del draft.