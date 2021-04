La candidatura de Toquero denuncia "irregularidades" e "indicios de fraude" en las elecciones a la AFE

👔 @JesuleAFE, interventor de #AFEUnidos, en @partidazocope



😕 "Lo que he vivido ha sido totalmente inhumano"



🗣️ "Se necesitan más personas. La explicación que nos dan es que el reglamento no lo permite"



😠 "No me he duchado y he tenido que orinar en botellas"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/9wqikq1K9N