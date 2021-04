Messi vuelve a desaparecer contra el Real Madrid en su ¿último? Clásico con el Barça

Frenazo en seco a la euforia que se ha vivido en el FC Barcelona en los últimos meses. Después de lograr una importante remontada en liga, con su última victoria contra el Valladolid sobre la bocina para ponerse a un punto del Atlético y volver a soñar con el doblete en una temporada de obvia transición, el Real Madrid echó un jarro de agua fría en las ilusiones azulgranas.

Con su victoria en el Clásico los madridistas adelantan en la clasificación a los culés y ya están a la espera de cualquier tropiezo de los colchoneros para atacar al liderato. Sin embargo, más allá del impacto inmediato que puede tener este resultado, en Barcelona daba la sensación de que vencer al Real Madrid en este encuentro sería una de las grandes bazas para que su capitán Leo Messi continúe en el club.

El argentino termina contrato con el Barça este mismo verano y su decisión es una incógnita. A falta de grandes fichajes millonarios, la directiva tendrá que convencer a Messi de que su directiva tiene para el equipo un proyecto ganador y un futuro prometedor, por lo que las esperanzas de ganar la Liga y la Copa hacían ilusionarse al barcelonismo con que el capitán se quedase.

El entorno y los medios más cercanos a Messi aseguran que todavía no tiene claro su futuro, por lo que por eso mismo, con el Clásico y quizás la liga ya perdidos, es importante que en los partidos que quedan esta temporada el equipo ofrezca su mejor cara para convencer a su mejor jugador de que se quede.

Messi y su sequía, entre los señalados

La derrota en el partido más importante de LaLiga ha sacado a relucir, de nuevo, las flaquezas del Barça y ha dejado a varios señalados entre los que no puede escaparse Messi. El '10' ha pasado de ser uno de los futbolistas más temidos contra el Real Madrid a protagonizar una sorprendente estadística con su sequía goleadora.

Messi volvió a desaparecer de un partido en el que los suyos le necesitaban más que nunca. Y otra vez contra el Real Madrid, ya que el argentino ha pasado de que los blancos sean una de sus víctimas favoritas con 26 goles en 45 partidos. Sin embargo, este contador lleva en seco varias temporadas, en concreto tres que, curiosamente, son las mismas que lleva fuera Cristiano Ronaldo del Bernabéu.

De hecho, el argentino no solo no ha anotado ningún gol en los últimos seis Clásicos de liga, tampoco ha sumado ninguna asistencia a sus registros en este tiempo. En el que puede haber sido su último Clásico, Messi intentó ser trascendental pero no pudo. Tuvo que bajar al centro del campo a recibir y se mostró más activo en la segunda mitad pero su eficacia ofensiva ha desaparecido.

Quizás fueron el frío y la lluvia, la resignación o sus compañeros, pero este era el tipo de partidos que Messi lograba decidir... y ya no.